В сети ресторанов "Вкусно – и точка" заявили, что не рассматривают другие названия

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" Олег Пароев заявил, что компания не будет рассматривать никакие другие названия для российских точек фастфуда, ранее относящихся к популярной франшизе McDonald's.

"Мы подали заявку на регистрацию бренда "Вкусно – и точка" в Роспатент, она на рассмотрении. Альтернативных названий не рассматриваем и не планируем заявлять иные названия для наших предприятий", – цитирует его ТАСС.

Ранее руководство сети общепита "Еда – и точка" во Владивостоке потребовало от представителей российского бывшего McDonald’s переименовать свои рестораны.

Директор "Еда – и точка" Сергей Понкратов рассказал, что с ним вышли на связь представители сети – преемника McDonald's в России "Вкусно – и точка".

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев объяснил, что при регистрации все бренды проходят экспертизу, поэтому появление сети "Вкусно – и точка" означает, что пересечения с другими зарегистрированными торговыми марками нет.