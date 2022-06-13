Еще 50 ресторанов "Вкусно и точка" открылись в столичном регионе

Еще 50 ресторанов "Вкусно и точка" открылись в Москве и области. При этом длинных очередей, как в день открытия первых точек 12 июня, уже нет.

15 ресторанов быстрого питания открыли 12 июня. Дальше планируют открывать до 100 предприятий каждую неделю, включая разные регионы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.