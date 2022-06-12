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17:31

Moscow Jazz Festival состоится на шести городских площадках

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выступления участников Moscow Jazz Festival состоятся в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье", "Музеон", Новопушкинском сквере, на ВДНХ и Центральном рынке с 13 по 19 июня, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Впервые на протяжении семи дней подряд на шести городских площадках и в лучших джаз-клубах столицы выступят более 700 артистов. Специально для выступления на фестивале мы организуем приезд 100 лучших молодежных джазовых коллективов – победителей конкурса со всей России", – приводятся в сообщении слова народного артиста РФ Игоря Бутмана.

Масштабная музыкальная программа в ведущих джазовых клубах города подготовлены для гостей фестиваля, в "Музеоне" пройдут познавательные встречи, а саду "Эрмитаж" состоится серия лекций.

Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета выступят в концертном зале "Зарядье" 13 июня.

Отмечается, что сад "Эрмитаж" станет основной открытой площадкой Moscow Jazz Festival, где с 14 по 18 июня гости смогут услышать Игоря Бутмана и Московский джазовый оркестр, Ларису Долину, Евгения Маргулиса, Алексея Чумакова и других. Кроме того, зрители увидят выступление мультиинструменталиста и композитора Dr. L.Subramaniam из Индии, бразильского бас-гитариста Thiago Espirito Santo и его группы, а также исполнительницы с Кубы Telmary.

Завершение фестиваля состоится 19 июня "Зарядье". На гала-концерте выступят выступят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и оперный певец Ильдар Абдразаков.

Уточняется, что сцены в "Зарядье", "Музеоне", Новопушкинском сквере и на ВДНХ будут свободными для посещения.

Ранее сообщалось, что артисты из России, Турции, Индии, Бразилии и других стран выступят на фестивале Moscow Jazz Festival.

В числе приглашенных артистов – такие известные российские музыканты, как Игорь Бутман, Евгений Маргулис, Лариса Долина, Мариам Мерабова, Алексей Чумаков и другие. Также в новом амплуа на фестивале выступит известный российский рэпер L One.

Московский джазовый фестиваль стартует в столице 13 июня

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