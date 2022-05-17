Марийский "Праздник цветов" в Москве перенесли на 25 июня

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Торжественные мероприятия, приуроченные к национальному марийскому празднику "Пеледыш пайрем" ("Праздник цветов") в Москве, перенесли с 19 на 25 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры Республики Марий Эл.
Отмечается, что программа торжеств не претерпела изменений. Планируется, что на праздничной сцене выступят артисты марийской эстрады, а на площадках пройдут состязания, конкурсы и выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства.
Причину переноса мероприятий в министерстве не уточнили.
"Пеледыш пайрем" – национальный праздник марийцев, посвященный завершению весенне-полевых работ. Является общенародным праздником в Республике Марий Эл, с 1965 года он имеет государственный статус.
Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль Park Live не состоится в Москве в 2022 году. Мероприятие перенесли на 2023 год.
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