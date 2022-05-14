Московский урбанистический форум-2022 пройдет в формате выставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский урбанистический форум в 2022 году пройдет в августе в формате выставки, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за последние 10 лет в Москве реализовали огромное количество проектов, большое количество планов и огромное количество задач, поэтому формат форума будет выставочным.

"Мы покажем наши текущие задачи, что было и что будет сделано. Для того, чтобы люди, жители и гости столицы, видели, чем мы занимаемся", – подчеркнул он.

Бочкарев отметил, что на форуме будут присутствовать иностранные гости, и тем не менее формат будет проведен в первую очередь для москвичей, чтобы увидели, что происходит в городе и как он развивается.

Форум будет проходить с начала по конец августа.

Московский урбанистический форум – это международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. Форум проводится в столице ежегодно с 2011 года. В 2020 году форум перенесли на 2021 год из-за пандемии.

В 2021 году из-за COVID-19 он впервые прошел в гибридном формате. В дискуссиях на полях Московского урбанистического форума тогда приняли участие 480 спикеров, что является абсолютным рекордом за всю историю его проведения.

Всего в рамках деловой программы форума было проведено 100 мероприятий, в которых приняли участие более 1,2 тысячи экспертов из 18 стран мира, включая международных экспертов и иностранных политиков, а также представителей правительства и регионов РФ.