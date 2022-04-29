Универсиаду 2023 года перенесли из Екатеринбурга

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Универсиада 2023 года перенесена из Екатеринбурга, сообщается на сайте Международной федерации университетского спорта (FISU).

"Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года", – говорится в заявлении.

Соревнования должны были пройти с 7 по 19 августа.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию.

Также было принято решение отменить международные соревнования России и Белоруссии до дальнейшего уведомления. Добавляется, что ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и принимать решения в соответствии с дальнейшим развитием событий.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.