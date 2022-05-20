Moscow Jazz Festival объявил хедлайнеров фестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Артисты из России, Турции, Индии, Бразилии и других стран выступят на фестивале Moscow Jazz Festival, который пройдет 13–19 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов события.
В числе приглашенных артистов – такие известные российские музыканты, как Игорь Бутман, Евгений Маргулис, Лариса Долина, Мариам Мерабова, Алексей Чумаков и другие. Также в новом амплуа на фестивале выступит известный российский рэпер L One.
Специальными гостями мероприятия станут индийский мультиинструменталист и композитор Dr. L. Subramaniam, бразильский бас-гитарист Thiago Espirito Santo, кубинская исполнительница Telmary.
В этому году фестиваль приурочен к столетию российского джаза. Он пройдет на семи столичных площадках, в том числе в "Зарядье", саду "Эрмитаж", "Музеоне", Новопушкинском сквере и на ВДНХ. Продажа билетов уже началась.
Ранее стало известно, что 21 мая в "Технополисе "Москва" состоится фестиваль любителей автомобилей "Москвич". В рамках мероприятия будет представлена выставка экспериментальных, редких, спортивных и серийных моделей этой марки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: