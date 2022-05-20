Фестиваль любителей автомобиля "Москвич" состоится в "Технополисе "Москва" 21 мая

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В "Технополисе "Москва" 21 мая состоится фестиваль любителей автомобильной марки "Москвич", сообщил гендиректор площадки Геннадий Дегтев.
"На протяжении нескольких лет особая экономическая зона является площадкой для проведения фестиваля ретроавтомобилей. Этот год, знаковый для возрождения бренда "Москвич", не стал исключением", – отметил он.
Дегтев добавил, что более 5 миллионов автомобилей "Москвич" было выпущено за 75 лет существования марки.
По его словам, на предприятии "Технополис "Москва" в настоящее время развиваются высокотехнологичные отрасли промышленности, создаются решения для автомобилестроения.
В рамках мероприятия будет представлена выставка экспериментальных, редких, спортивных и серийных автомобилей "Москвич" всех поколений, а также состоится встреча с ветеранами автозавода.
Среди участников фестиваля будут ветераны завода, сотрудники предприятий особых экономических зон столицы, директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, а также жители города.
Уточняется, что совместно с управляющей компанией "Технополиса "Москва" организатором фестиваля выступает автомобильный клуб "Москвич".
Ранее Сергей Собянин сообщил о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе "Рено" и возобновлении производства легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич". По его словам, основным технологическим партнером возрожденного автомобильного завода "Москвич" станет ПАО "КамАЗ".
Савельев заявил, что на заводе в столице будут выпускать электромобиль "Москвич"
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