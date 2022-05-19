Культурные площадки Москвы проведут день открытых дверей 21 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/А. Венецианов. Петр Великий. Основание Санкт-Петербурга. 1838 год

В библиотеках и культурных центрах столицы 21 мая пройдет акция "Единый день открытых дверей", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, посетители смогут познакомиться с книжными новинками, послушать лекции по философии и литературоведению, принять участие в постановке спектакля и найти новое хобби. Все мероприятия пройдут бесплатно, нужно будет лишь заранее зарегистрироваться.

"Единый день открытых дверей познакомит юных москвичей со студиями и кружками, которые работают в культурных центрах и библиотеках Москвы. Гостей ждут концерты, уроки каллиграфии, лекции по истории, философии и литературе. Познавательные мероприятия пройдут во всех районах столицы", – сказала Сергунина.

На творческом занятии "Волшебные буквы" можно будет познакомиться с азами каллиграфии. Урок состоится в библиотеке № 200 "Истоки" в 12:00. Участников научат писать буквы древнерусского алфавита и расскажут им о старинных рукописных книгах. Мероприятие предназначено для детей от 6 лет.

В библиотеке № 226 поэтесса Ирина Меркулова научит сочинять стихи. Она проведет урок стихосложения, а в конце занятия его участники попробуют сочинить короткое стихотворение. Старт мероприятия в 17:00.

Познакомиться с биографией первого российского императора Петра I можно в библиотеке № 80. К 350-летию со дня его рождения там подготовили квест-выставку "То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник..." Принять участие в мероприятии могут дети старше 6 лет. Также состоится тематический квест.

Дом культуры "Гайдаровец" подготовил музыкальный фестиваль "Рок-акустика. Теплый вечер". Свои песни там сыграют начинающие коллективы. Гости послушают современную рок-музыку, а также выберут лучшего исполнителя, проголосовав за него в телеграме. Начало музыкальной программы запланировано в 17:00.

В Культурном центре ЗИЛ прочитают лекции по философии и литературоведению. Они предназначены для гостей от 16 лет. В 20:00 филолог Руслан Проклов расскажет о национальных традициях и культуре Бразилии.

Библиотека № 65 имени Михаила Пришвина подготовила для детей от 6 лет занятие по экологии. На уроке, который начнется в 12:00, дети проведут научные опыты по очистке воды, сыграют в экологическую игру и посмотрят фильм об охране природы.

Гости Театрального центра "Крылатское" смогут заглянуть в репетиционный зал и встретиться с его педагогами. Они увидят, как работают над созданием спектакля, и присоединятся к беседе о сценическом искусстве.

Ранее сообщалось, что культурные площадки Москвы проведут более 230 мероприятий в рамках акции "Ночь в музее", которая пройдет 21 мая. В частности, мероприятия подготовили Дарвиновский музей, музей-заповедник "Царицыно", Государственный музей имени А. С. Пушкина.

