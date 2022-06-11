На ВДНХ открылся фестиваль путешествий по России

На ВДНХ появился большой глэмпинг. Там открылся первый фестиваль путешествий по России "Подорожник".

Посетителей ждут кулинарные мастер-классы, театральные шествия, спектакли, выступления музыкантов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.