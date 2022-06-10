Столичные парки подготовили праздничную программу ко Дню России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Посетители городских парков смогут посетить обзорные экскурсии, концерты и творческие мастер-классы 11 и 12 июня, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Москвичей и туристов ждут экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Так, 11 июня в парке "Северное Тушино" откроется книжная выставка "Россия сквозь века", а также пройдут ретрофотовикторина "Узнай район" и мастер-класс по созданию броши и конкурс рисунков "Россия – мой любимый дом".
Для посетителей парка "Дубки" 11 июня пройдут викторина на знание российских достопримечательностей и музыкальная игра "Угадай мелодию".
Фестиваль "Хоровод дружбы" состоится на танцевальной площадке ландшафтного парка "Митино" 11 июня, а 12 июня там будут организованы уроки по хореографии.
В музее-заповеднике "Царицыно" 12 июня у гостей будет возможность провести день в полевом лагере образца 1812 года. А в парке "Сокольники" в этот день пройдет кросс-тренинг, мастер-классы по современным танцам и скандинавской ходьбе.
В Воронцовском парке расскажут о ремеслах Древней Руси. В саду имени Баумана 12 июня состоится "Атмосферный бал", где будет возможность познакомиться с национальными танцами народов РФ. А в Московской усадьбе Деда Мороза зрителям покажут музыкальный спектакль "Счастливый билетик".
Увидеть выступление цирковых артистов и кавер-групп можно будет в парке "Фили", а праздничный гала-концерт – в парке "Ангарские пруды".
В Зеленом театре Бабушкинского парка в День России свои выступления покажут воспитанники московских творческих коллективов. А на главной сцене Таганского парка выступит духовой оркестр. В парке имени Ю. М. Лужкова посетителям покажут праздничное представление уличного театра Pololo.
Помимо этого, в парке "Кузьминки" у гостей будет возможность принять участие в мастер-классе и познакомиться с танцами народов мира. В Лианозовском парке проведут концертную программу "Сделано в России".
Ранее сообщалось, что участки улиц Ильинки, Варварки, Москворецкой, площади Васильевский Спуск и Большого Москворецкого моста перекроют из-за проведения концерта ко Дню России. Ограничения начнут действовать 12 июня в 00:01 и сохранятся до 23:59.
В этот день также для посещения будет закрыт Мавзолей Ленина. Такое решение приняли из-за подготовки и проведения на Красной площади праздничного концерта, посвященного Дню России.
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