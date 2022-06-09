Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График работы социальных учреждений в Москве изменится с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Территориальные центры социального обслуживания продолжат оказывать дополнительную адресную поддержку. В ТЦСО также продолжат принимать документы на комплексную реабилитацию людей с инвалидностью на электронную почту.

В обычном режиме будут работать центры "Московского долголетия".

Специализированный центр занятости "Моя карьера" будет закрыт с 11 по 13 июня. Однако москвичи смогут уточнить информацию об услугах центра по единому номеру справочной службы +7 (495) 870-44-44. Центр занятости населения "Моя работа" также не будет работать, однако горожане смогут подать онлайн-заявления на поиск работы на сайте czn.mos.ru.

"Центры социальной помощи семье и детям и центры поддержки семьи и детства с 11 по 13 июня также не работают. В случае необходимости предоставления экстренной социальной помощи или экстренной психологической поддержки ребенку, а также сообщения о жестоком обращении, угрозе его жизни и здоровью можно обращаться на круглосуточную горячую линию "Ребенок в опасности" по номеру 051", – говорится в сообщении.

Помощь специалистов Московской службы психологической помощи населению можно будет получить по круглосуточному телефону 051 или +7 (495) 051. Продолжат работать Центр социальной адаптации имени Глинки и "Социальный патруль".

Ранее Федеральная служба охраны предупредила, что Мавзолей Ленина будет закрыт в День России в воскресенье, 12 июня. Такое решение приняли из-за подготовки и проведения на Красной площади праздничного концерта, посвященного Дню России.

