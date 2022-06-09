Центр Москвы перекроют из-за концерта ко Дню России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участки улиц Ильинка, Варварка, Москворецкая, площади Васильевский Спуск и Большого Москворецкого моста перекроют из-за проведения концерта ко Дню России.

Как уточняется в телеграм-канале департамента транспорта Москвы, ограничения начнут действовать 12 июня в 00:01 и сохранятся до 23:59 для шести участков:



улица Ильинка от Красной площади до Новой площади;

улица Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста;

проезд от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади;

площадь Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;

улица Москворецкая от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста;

Большой Москворецкий мост.

Также в указанное время не получится припарковать автомобиль на участке улицы Ильинки от Красной площади до Новой площади и на участке улицы Варварки от Старой площади до Большого Москворецкого моста.

Ранее сообщалось, что самое большое в мире Знамя Победы развернут участники международного проекта "Непокоренные" у стен Музея Победы в День России, 12 июня. Размер знамя составит 33 метра в ширину и 63 метра – в длину.

