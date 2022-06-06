Цветник в виде триколора высадили в парке Победы ко Дню России

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Цветник в виде триколора площадью около 3,3 тысячи квадратных метров высадили в парке Победы ко Дню России, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Цветник состоит из 360 тысяч петуний.
"Всего парк Победы украшают 19 цветников общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Среди них – любимые всеми цветочные часы с циферблатом и механизмом в почве, который вращает две стрелки: часовую длиной 3,5 метра и минутную – 4,5 метра. Циферблат украшают около 7,5 тысячи бегоний", – говорится в сообщении.
В комплексе добавили, что общая площадь клумб в Москве в 2022 году составляет 880 тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты высаживают 35 миллионов цветов-однолеток, а затем высадят более 1,2 миллиона многолетних растений, включая розы и пионы.
Ранее заммэра Петр Бирюков рассказал, что более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадили на Ярославском шоссе и Минской улице в рамках работ по озеленению магистралей. Там появились декоративные яблони, остролистные клены и кусты сирени.
В столице проходят ежегодные работы по обследованию зеленых насаждений. На 130 площадках постоянного наблюдения специалисты смотрят за состоянием деревьев и кустарников на предмет декоративных качеств, наличия у них болезней, вредителей и механических повреждений.
"Это наш город": более 35 млн однолетних цветов высадят в Москве летом
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