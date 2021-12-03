Вдоль восьми крупных магистралей и улиц Москвы высадили деревья и кустарники

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили высадку деревьев и кустарников вдоль восьми крупных столичных магистралей и улиц, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он назвал озеленение одним из важнейших направлений формирования комфортной городской среды. По словам заммэра, все проекты по благоустройству, реализуемые в столице, предполагают высадку деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников.
"В этом году на восьми улицах и магистралях высадили в общей сложности около 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.
Работы уже завершили на восьми объектах – Балаклавском, Ломоносовском, Мичуринском и Ленинградском проспектах, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, на Большой Черкизовской улице и в районе транспортно-пересадочного узла "Лефортово".
Саженцы для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса. Кроме того, важно, чтобы они соответствовали облику уличного пространства.
Деревья и кустарники выращивают в специальных питомниках, и каждые 3–4 года их пересаживают для формирования устойчивой корневой системы. Сперва их сажают в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дно которых укладывают дренажный слой. Если саженцы не приживаются, подрядчик меняет их в рамках гарантийного обязательства.
Ранее сообщалось, что в районе вылетной магистрали от улицы Большие Каменщики до Липецкой улицы до конца этого года высадят более восьми тысяч деревьев и кустарников.
Вдоль вылетных магистралей сажают растения, устойчивые к морозам и ветру, поскольку на таких дорогах отмечается повышенная интенсивность движения.
"Это наш город": более 8 тыс деревьев высадят на одной из вылетных магистралей Москвы
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