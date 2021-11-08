Более 8 тыс деревьев и кустарников высадят от Больших Каменщиков до Липецкой улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе вылетной магистрали от улицы Большие Каменщики до Липецкой улицы до конца этого года высадят более восьми тысяч деревьев и кустарников, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках комплексного благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица этой осенью и в начале зимы планируется высадить 257 деревьев и 7,9 тысячи кустарников. Они украсят улицы Большие Каменщики, Симоновский Вал, Велозаводскую и Липецкую, Новоспасский проезд, проспекты Андропова и Пролетарский проспект", – заявил Бирюков.

Отмечается, что вдоль вылетных магистралей сажают растения, устойчивые к морозам и ветру, поскольку на таких дорогах отмечается повышенная интенсивность движения. Всего на участке вылетной магистрали от Больших Каменщиков до станции метро "Коломенская" планируется посадить более 2,8 тысячи кустарников и 177 деревьев, еще 5 тысяч кустарников и 80 деревьев высадят на участке от Пролетарского проспекта до Липецкой улицы.

Кроме того, озеленение затронет сквер у храма Сорока Севастийских Мучеников в районе Новоспасского проезда. Там высадят 11 декоративных яблонь, 21 остролистный клен, 29 туй и более 300 кустов кизильника.

"Деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые три-четыре года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Сами стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений", – пояснил Бирюков.

Ранее сообщалось, что на столичных улицах и вылетных магистралях осенью высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников. По словам Бирюкова, липы, клены, сирень и рябины появятся на Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, улице Милашенкова, Мичуринском, Ломоносовском, Ленинградском и Балаклавском проспектах, Большой Черкизовской улице, а также в районе транспортно-пересадочного узла "Лефортово".

Разновидности растений были подобраны специалистами с учетом условий города и их способности к адаптации. По его словам, деревья имеют возраст 10–20 лет и высоту от 3 до 7 метров.