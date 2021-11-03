Свыше 500 деревьев высадили на участке Ленинского проспекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты в рамках комплексного благоустройства высадили свыше 500 деревьев и более 9,3 тысячи кустарников на участке Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Концепция реализована с учетом основных транспортных и пешеходных потоков: обустроены удобные тротуары, произведена замена асфальтобетонного покрытия дорог, созданы новые пешеходные переходы, установлены современные остановочные павильоны", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что наибольшее количество деревьев высадили на участке от улицы 26 Бакинских Комиссаров до проспекта Вернадского. Там появилось более 220 лип "паллида", остролистных кленов и декоративных яблонь. Также там высадили душистую сирень, серую спирею и кизильник.

По словам Бирюкова, предпочтение отдается деревьям с густой кроной, которая защищает пешеходов от шума и пыли.

Заммэра подчеркнул, что специалисты высаживают выращенные в питомниках деревья с закрытой корневой системой. После высадки стволы укрывают тростниковой оплеткой, а приствольный круг засыпают древесной щепой.

Ранее сообщалось, что на столичных улицах и вылетных магистралях осенью высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников. По словам Бирюкова, липы, клены, сирень и рябины появятся на Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, улице Милашенкова, Мичуринском, Ломоносовском, Ленинградском и Балаклавском проспектах, Большой Черкизовской улице, а также в районе транспортно-пересадочного узла "Лефортово".

Разновидности растений были подобраны специалистами с учетом условий города и их способности к адаптации. По его словам, деревья имеют возраст 10–20 лет и высоту от 3 до 7 метров.

