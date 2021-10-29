В Москве высадили более 450 кустов кизильника

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Акцию по благоустройству и озеленению жилых массивов в Москве, Перми и Краснодаре провели торговая сеть "Пятерочка" и косметический бренд "Чистая линия". Совместными усилиями было высажено более 600 деревьев и многолетних кустарников.

Районы, в которых проводили озеленение, выбирали с помощью открытого народного голосования среди 29 городов. В столице облагородили придорожную территорию в районе Царицыно. Там по просьбе ГБУ и местных жителей высадили более 450 кустарников кизильника.

В Перми благоустроили дворовую территорию на улице Горького в Свердловском районе – уложили рулонный газон, создали два рокария, а также обновили тротуарную плитку и установили скамейки. В Краснодаре обновления произошли на одной из центральных пешеходных улиц города: на придомовой территории были спроектированы две декоративные зоны, где посадили ели, туи различных сортов, кизильник и вейгелу.

Участники акции также привели в порядок уже растущие на территории деревья и кустарники, провели уборку и установили памятные таблички.

"Мы рады, что на нашу совместную акцию с "Чистой линией" откликнулись тысячи гостей, которые действительно заинтересованы в том, чтобы сделать свои города еще лучше. По итогам голосования мы высадили многолетние растения, которые в будущем году должны еще лучше разрастись, распушиться и будут радовать всех, кто живет рядом", – отметила директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети "Пятерочка" Оксана Трофимова.

Менеджер по маркетингу "Чистой линии" Светлана Атуева добавила, что проект помог сделать жилые массивы более уютными и экологичными. В процессе сдачи площадок организаторы получили много благодарных отзывов от жителей.

Ранее сообщалось, что более 15 тысяч цветов высадят на бульваре Братьев Весниных, в том числе злаковые травы и некоторые виды лекарственных растений.

Бульвар располагается на территории бывшего завода имени Лихачева. Площадь благоустройства составит более 1,2 тысячи квадратных метров.