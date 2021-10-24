Собянин рассказал о благоустройстве парка "Сосенки" в ЮАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители южного округа столицы просили сохранить природный ландшафт народного парка "Сосенки" и при этом сделать его современнее, рассказал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Вместе мы нашли оптимальное решение. Благоустроили территорию рядом с уникальным сосновым лесом", – отметил мэр.

В ходе благоустройства были установили детские качели, горки и веревочный аттракцион. Для активного отдыха построили памп-трек, скейт-парк и площадку для BMX. На прогулочных дорожках появились цветники и новые скамейки.

Кроме того, в зимний период здесь будет открыт каток с искусственным льдом.

По словам Собянина, после работ по благоустройству получился комфортный и уютный парк для всех.

Ранее программа благоустройства завершилась еще в четырех столичных районах. Так, преобразилась долина реки Чертановки полностью. Там появилась современная и комфортная зона отдыха. Совсем иначе теперь выглядит и пространство возле Донского монастыря. Там высадили деревья, разбили цветники, а также поставили большие качели.