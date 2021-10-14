Калитниковский пруд благоустроят в Таганском районе Москвы

Фото: телеграмм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты приступили к работам по благоустройству Калитниковского пруда в Таганском районе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Водоем площадью 2,4 гектара очистят от донных отложений, проведут комплекс мероприятий для предотвращения обмеления, сделают несколько биоплато. Береговую линию благоустроят", – говорится в сообщении.

Кроме того, из водоема планируется извлечь около 23 тысяч кубических метров ила, а затем сформировать новую форму дна и водоупорный слой для избежания водопотери.

"По краям водоема создадут четыре зоны биоплато общей площадью более 800 квадратных метров. В них высадят ирис обыкновенный, ирис болотный, кубышку желтую. Эти растения предотвращают цветение воды и служат укрытием для рыб и местом для гнездования водоплавающих птиц", – говорится в сообщении.

На береговой линии специалисты сделают песчаный откос протяженностью 130 метров. Основные работы планируют завершить до конца 2021 года.

Ранее на юго-востоке столицы завершили благоустройство Госпитального сквера. Там заменили покрытие детской площадки, установили многоярусный игровой комплекс и веревочный аттракцион.

