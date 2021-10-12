Завершено благоустройство Госпитального сквера на юго-востоке столицы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На юго-востоке столицы завершено благоустройство Госпитального сквера. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

"В небольшом сквере в районе Лефортово на пересечении Солдатской улицы и Госпитального Вала заменили покрытие детской площадки, установили многоярусный игровой комплекс и веревочный аттракцион", – говорится в сообщении.

Также обустроены зоны со скамейками для тихого отдыха, приведены в порядок газон и зеленые насаждения.

Ранее новое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта Внуково. Специалисты благоустроили парк, территория которого протянулась от Большой Внуковской улицы до дома 3, строения 1, на Центральной улице. Там обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили зоны отдыха, установили садовые качели, тренажеры, турники и стол для пинг-понга.