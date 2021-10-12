Завершено благоустройство Госпитального сквера на юго-востоке столицы

09:47
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
На юго-востоке столицы завершено благоустройство Госпитального сквера. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.
"В небольшом сквере в районе Лефортово на пересечении Солдатской улицы и Госпитального Вала заменили покрытие детской площадки, установили многоярусный игровой комплекс и веревочный аттракцион", – говорится в сообщении.
Также обустроены зоны со скамейками для тихого отдыха, приведены в порядок газон и зеленые насаждения.
Ранее новое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта Внуково. Специалисты благоустроили парк, территория которого протянулась от Большой Внуковской улицы до дома 3, строения 1, на Центральной улице. Там обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили зоны отдыха, установили садовые качели, тренажеры, турники и стол для пинг-понга.
На территории больницы им Сперанского оборудовали двор с качелями и зону для прогулок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: