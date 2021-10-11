09:42
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Новое общественное пространство появилось недалеко от аэропорта Внуково, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Специалисты благоустроили парк, территория которого протянулась от Большой Внуковской улицы до дома 3, строения 1, на Центральной улице. Также там обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили зоны отдыха, установили садовые качели, тренажеры, турники, стол для пинг-понга.
На детской площадке организовали многоуровневый игровой комплекс с горками, качелями, каруселями, качелями-гнездом, песочной фабрикой, элементами для развития моторики.
Помимо этого, там высадили почти 200 кустарников и 60 деревьев, привели в порядок газоны, разбили цветники. Занялись и прилегающими дворовыми территориями на Большой Внуковской, Аэрофлотской и Центральной улицах.
Рядом с парком расположены культурный и торговый центры. В домах, стоящих поблизости, живут около пяти тысяч человек. Все работы в парке выполнили с учетом мнения местных жителей.
Ранее Сергей Собянин ознакомился с результатами комплексного благоустройства новых территорий парка "Яуза", сообщив, что после завершения всех запланированных работ он будет сопоставим по насыщенности и площади с Парком Горького.
Москвичам рассказали, каким стал парк "Яуза"
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