Программа благоустройства завершилась еще в четырех столичных районах

В Южном округе закончили крупный проект по благоустройству. Программа завершилась еще в четырех районах Москвы.

Так, преобразилась долина реки Чертановки полностью. Там появилась современная и комфортная зона отдыха.

Также в парке "Сосенки" в Царицыне в ближайшее время откроют каток. Там уже можно отправиться на детские площадки с веревочными аттракционами, тарзанкой и батутами. Больше маршрутов сделали и для обычных прогулок.

Совсем иначе теперь выглядит и пространство возле Донского монастыря. Можно пройтись по аллеям – там высадили деревья, разбили цветники, а также поставили большие качели.

Комфортным стал путь и до станции МЦД Москворечье через сквер. Там привели в порядок дорожки, обновили фонари. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.