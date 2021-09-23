В "Москве-Сити" появилась первая в России трехмерная наружная реклама с компьютерной графикой. Герои видео – Чебурашка и Крокодил Гена. 3D-эффект объемного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под прямым углом.

Проект создан при участии более 20 специалистов из российской студии. Дизайнеры тестировали материал в разное время суток, при разном освещении и в разную погоду. На работу ушло 4 тысячи часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

