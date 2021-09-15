Собянин осмотрел обновленный Центр амбулаторной онкопомощи в Боткинской больнице

В Боткинской больнице готовят к открытию новый Центр амбулаторной помощи для онкологических больных. Всего за год в корпусе провели капитальный ремонт и результаты работы уже осмотрел Сергей Собянин.

Совсем скоро корпус примет первых пациентов. Больше ждать в очередях не придется. Врачи с помощью нового оборудования и московского стандарта онкопомощи смогут вести больных от начала диагностики до окончания лечения.

"Вышли на единую структуру онкологической помощи в составе многопрофильных центров, лабораторий первоклассных, амбулаторных центров. Очень важно, чтобы человек чувствовал постоянно заботу и контроль за тем, что происходит. Очень важно, чтобы лекарственные средства, терапия, которую мы проводим, химиотерапия доводилась до пациента и в нужном объеме, и в нужном качестве", – сказал Собянин.

До конца этого года на территории Боткинской больницы планируется завершить ремонт еще двух корпусов – паллиативного и межокружного нефрологического центра. Следующим этапом программы комплексного развития Боткинской больницы, рассчитанным на 2022–2023 годы, станет капитальный ремонт еще пяти корпусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.