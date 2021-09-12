Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

16:45

Бочкарев рассказал о завершении монтажа эскалаторов на станции БКЛ "Марьина Роща"

транспорт метро

Фото: пресс-служба АО "Мосинжпроект"

На 95 процентов завершены работы по монтажу эскалаторов на станции Большой кольцевой линии метро "Марьина Роща", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящий момент производятся пуско-наладочные работы, а также мероприятия для подготовки эскалаторов к испытаниям. Общая строительная готовность станционного комплекса "Марьина Роща" составляет более 71 процент", – сказал Бочкарев.

Он также отметил, что "Марьина Роща" – станция глубокого заложения, входящая в состав строящегося северо-восточного участка БКЛ. Его общестроительная готовность составляет 72 процента.

В АО "Мосинжпроекте" напомнили, что длина наклонного хода на станции "Марьина Роща" составляет 130 метров. Там устанавливают самые длинные эскалаторы в московском метро. Пассажиры будут спускаться на глубину 64,5 метров.

"В настоящее время на станции продолжаются горно-проходческие работы, ведется монтаж инженерных систем, уже более чем на треть выполнена архитектурная отделка пассажирской зоны. Все работы ведутся в стесненных условиях на глубине более 60 метров", – подчеркнул генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Он также уточнил, что более чем на 80 процентов завершены работы по устройству жесткого основания и верхнего строения пути на перегоне от "Марьиной Рощи" в сторону станции БКЛ "Савеловская".

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что общая строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет 88 процентов.

По словам заммэра, строящийся северо-восточный участок готов на 86 процентов, а восточный – почти наполовину. К финалу близятся работы на западном, юго-западном и южном участках. На станции "Каховская", которая откроется заново уже в составе БКЛ, завершается реконструкция.

Завершилось строительство еще трех станций БКЛ

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать