Бочкарев рассказал о завершении монтажа эскалаторов на станции БКЛ "Марьина Роща"

Фото: пресс-служба АО "Мосинжпроект"
На 95 процентов завершены работы по монтажу эскалаторов на станции Большой кольцевой линии метро "Марьина Роща", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В настоящий момент производятся пуско-наладочные работы, а также мероприятия для подготовки эскалаторов к испытаниям. Общая строительная готовность станционного комплекса "Марьина Роща" составляет более 71 процент", – сказал Бочкарев.
Он также отметил, что "Марьина Роща" – станция глубокого заложения, входящая в состав строящегося северо-восточного участка БКЛ. Его общестроительная готовность составляет 72 процента.
В АО "Мосинжпроекте" напомнили, что длина наклонного хода на станции "Марьина Роща" составляет 130 метров. Там устанавливают самые длинные эскалаторы в московском метро. Пассажиры будут спускаться на глубину 64,5 метров.
"В настоящее время на станции продолжаются горно-проходческие работы, ведется монтаж инженерных систем, уже более чем на треть выполнена архитектурная отделка пассажирской зоны. Все работы ведутся в стесненных условиях на глубине более 60 метров", – подчеркнул генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.
Он также уточнил, что более чем на 80 процентов завершены работы по устройству жесткого основания и верхнего строения пути на перегоне от "Марьиной Рощи" в сторону станции БКЛ "Савеловская".
Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что общая строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет 88 процентов.
По словам заммэра, строящийся северо-восточный участок готов на 86 процентов, а восточный – почти наполовину. К финалу близятся работы на западном, юго-западном и южном участках. На станции "Каховская", которая откроется заново уже в составе БКЛ, завершается реконструкция.
Завершилось строительство еще трех станций БКЛ
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