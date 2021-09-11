Бочкарев сообщил, что общая готовность БКЛ составляет 88%

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что общая строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 88%.

"Сегодня Сергей Собянин провел технический пуск еще одного участка БКЛ, включающего в себя три станции – "Терехово", "Кунцевскую" и "Давыдково". Станции практически готовы, остается завершить работы по монтажу оборудования, подключению отдельных систем, обкатке участка техническими поездами. Общая строительная готовность Большого кольца составляет 88%", – заявил он.

По словам заммэра, строящийся северо-восточный участок готов на 86%, а восточный – почти наполовину. К финалу близятся работы на западном, юго-западном и южном участках. На станции "Каховская", которая откроется заново уже в составе БКЛ, завершается реконструкция.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что сейчас строится тоннель соединительной ветки к будущему электродепо "Аминьевское". Кроме того, ведется тоннелепроходка на восточном участке Большого кольца.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Москве началось строительство 70-го, последнего тоннеля БКЛ, который пройдет между станциями "Кленовый бульвар" и "Каширская". При этом работы продолжаются еще на четырех участках линии. Все тоннели БКЛ планируют достроить до конца 2021 года.