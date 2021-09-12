Бочкарев заявил о скором завершении подготовки площадки для депо "Аминьевское"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Подготовительные работы в ходе начального этапа строительства электродепо "Аминьевское" метрополитена Москвы скоро завершатся. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время на территории будущего электродепо завершается этап подготовки площадки к строительству. Более чем на 90% выполнены снос и демонтаж свыше 70 существующих нежилых зданий и сооружений, а также вывоз и утилизация отходов строительства и сноса, по завершению этого этапа работ строители приступят к возведению новых корпусов депо", – пояснил Бочкарев.

Заммэра также отметил, что новое электродепо будет занимать территорию площадью более 15,7 гектара, расположенную на месте бывшей промзоны, с западной стороны улицы Генерала Дорохова возле ее пересечения с Верейской улицей.

"Депо будет предназначено для обслуживания поездов Большой кольцевой линии метро, здесь предполагается возвести более 40 зданий и сооружений, включая отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, камерой мойки подвижного состава и подвагонного оборудования, административно-бытовой корпус с крытой галереей и другие сооружения", – подчеркнул Бочкарев.

Сообщается, что всего второе кольцо метро будет обслуживаться тремя электродепо: действующим "Замоскворецким" на юге, к которому ранее была проведена соединительная ветка, а также новые депо "Нижегородское" на востоке и "Аминьевское" на западе БКЛ.

Строительство большой кольцевой линии метро началось в 2011 году. На линии протяженностью 70 километров будет располагаться 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок БКЛ от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо планируют к 2023 году.

Ранее Бочкарев сообщил, что общая строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет 88%. По словам заммэра, строящийся северо-восточный участок готов на 86%, а восточный – почти наполовину.

