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Общество

15:58

К 80-летию Битвы под Москвой ветераны получат матпомощь в размере 40 тыс руб

мэр Москвы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин в два раза увеличил размер материальной помощи ветеранам по случаю 80-й годовщины Битвы под Москвой. Об этом мэр написал в Twitter.

"К 80-й годовщине Битвы под Москвой в два раза увеличили размер материальной помощи ветеранам – до 40 тысяч рублей", – говорится в публикации.

Градоначальник уточнил, что, помимо непосредственных участников боевых действий, единовременную выплату получат все те, кто строил оборонительные рубежи вокруг столицы и трудился в городе в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Ожидается, что соответствующую материальную помощь получат 4 тысячи ветеранов.

3 сентября Собянин побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Уткина. Во время своего визита он наградил 98-летнего фронтовика памятным знаком "80 лет Битвы за Москву", которого, по словам мэра, в ближайшие месяцы удостоятся еще 1 100 ветеранов.

Позже градоначальник поучаствовал в церемонии открытия памятника героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения в парке "Акведук". Мэр возложил к монументу цветы, а также назвал его открытие знаковым событием, поскольку бойцы дивизии сыграли важную роль в обороне столицы.

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