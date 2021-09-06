Собянин возложил цветы к памятнику бойцам 13-й дивизии народного ополчения

13:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин возложил цветы к памятнику героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения в парке "Акведук" в связи с 80-летием Битвы под Москвой.
"Особый год – 80-летия Битвы под Москвой, поэтому открытие памятника, конечно, знаковое событие. 12 тысяч участников дивизии были призваны, остались (в живых. – Прим. ред.) около тысячи. Причем это люди младше 17 лет и люди старше 50 лет, непризывного возраста. 16 дивизий по Москве было сформировано – такая большая сила была. Они многое сделали, чтобы защитить Москву", – сказал Собянин.
Представители сообщества родственников ополченцев 13-й Ростокинской дивизии вручили мэру города книгу воспоминаний и выразили уверенность в том, что памятник станет центром притяжения заинтересованных москвичей.
"Хотим на память о сегодняшнем дне и об открытии памятника вам вручить книгу воспоминаний. По крупицам собирали много лет в архивах музейных, личных. В субботу было очень торжественное открытие памятника. Для нас это очень значимо. Огромная работа проведена, большие средства на это (были выделены. – Прим. ред.), все согласования в очень короткие сроки были сделаны. Мы считаем, что в результате получилось произведение искусства", – сказал координатор сообщества Артем Попов.
Монумент "Плечом к плечу" был создан скульпторами Ваге и Микаэлем Согоянами. В нем запечатлены образы двух ополченцев разных поколений.
Парк рядом с памятником благоустроили. Отремонтировали плиточное покрытие парковых дорожек, установили 28 новых скамеек и 5 опор освещения, выполнили авторское гранитное мощение на площади вокруг монумента. Также уложили рулонный газон, а осенью планируется высадить 13 лип.
Ранее Сергей Собянин побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Уткина. Во время своего визита мэр наградил 98-летнего фронтовика памятным знаком "80 лет Битвы за Москву".
Он также напомнил, что к годовщине декабрьского контрнаступления под Москвой ветераны войны и участники обороны столицы получат от города материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.
Собянин принял решение о выплате 20 тыс рублей ветеранам к 80-летию Битвы за Москву
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