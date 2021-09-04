Собянин рассказал о первых итогах отмены платы за пересадки на наземном транспорте

15:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы поделился первыми результатами введения бесплатных пересадок между разными маршрутами на всем наземном транспорте Москвы. Об этом градоначальниксообщил в личном блоге на сайте Сергея Собянина.
"1 сентября мы ввели бесплатные пересадки Благодаря этому разовая поездка в наземном транспорте стала в 1,5 раза дешевле. А для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тысяч рублей в год", – поделился мэр столицы.
Уточняется, что эта опция открыта для 600 тысяч пассажиров, привязавших свою карту "Тройка" к личному кабинету на сайте Московского метро. За последние 3 дня количество регистраций "Тройки" увеличилось на 100 тысяч. Отмечается, что такой резкий рост превзошел все прогнозы.
"С 1 сентября пассажиры совершили более 162 тысяч поездок с бесплатными пересадками. Людям это важно и нужно. Поэтому количество таких поездок будет и дальше расти", – сказано в публикации.
Мэр также отметил, что по стоимости поездок московский транспорт является одним из самых доступных среди крупнейших городов мира. Он подчеркнул, что московские власти продолжат совершенствовать билетную систему, чтобы поездки становились еще комфортнее для жителей и гостей города.
Ранее Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что жизнь в Москве улучшится с соединением в 2022 году МЦК и Киевского направления МЖД. По его словам, сейчас это единственное радиальное направление без пересадок на кольцо.
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