Собянин наградил знаком "80 лет Битвы за Москву" 98-летнего ветерана войны

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Сергей Собянин побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Уткина. Во время своего визита мэр наградил 98-летнего фронтовика памятным знаком "80 лет Битвы за Москву". Об этом он написал в своем блоге.

"Вручил ему нагрудный знак "80 лет Битвы за Москву", которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1 100 ветеранов – все ныне здравствующие участники величайшего сражения Великой Отечественной войны", – рассказал градоначальник.

Он также напомнил, что к годовщине декабрьского контрнаступления под Москвой ветераны войны и участники обороны столицы получат от города материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.

Борис Уткин сражался под Волоколамском осенью 1941 года, дошел от Москвы до Вены, а в 1945 году участвовал в легендарном Параде Победы на Красной площади. В мирное время он служил в Вооруженных силах, а в настоящее время является членом лекторской группы Московского городского совета ветеранов.

Собянин пожелал фронтовику и всем ветеранам здоровья и бодрости духа, а также поблагодарил их от лица всех потомков.

Ранее жители столичных социальных домов, сделавшие повторную прививку от коронавируса, начали получать наборы "С заботой о здоровье". Как отметила замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина, в январе ветераны проявили активную жизненную позицию и сделали первую прививку, а спустя полгода ревакцинировались.

Она также подчеркнула, что сотрудники пансионатов оказывают пенсионерам помощь в соблюдении всех сроков вакцинации.

