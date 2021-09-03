Собянин наградил футболистов сборной России по пляжному футболу за победу в ЧМ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин вручил футболистам сборной России по пляжному футболу благодарности мэра Москвы за победу на чемпионате мира.

"Мы очень волновались, когда нам выпала честь организовать чемпионат мира по пляжному футболу в Москве. Москва – не курортный город. Один из самых крупнейших северных городов, но подготовиться – одно, а вот выступить на таком чемпионате – это совсем другое. Огромное вам спасибо от всех любителей футбола, зрителей, москвичей. Вы достойно защитили честь нашего города и страны на чемпионате", – сказал мэр столицы.

Собянин отметил, что каждый матч был непростым.

"У любителей, у ваших поклонников, зрителей, то, как вы играли, нервы были на пределе. Очень много матчей проходило на грани: с дополнительным временем, пенальти. Какое у вас было состояние – даже трудно представить, тем не менее вы вели себя достойно, мужественно и показали высочайший класс игры", – подчеркнул Собянин.

Сборная Россия по пляжному футболу выразила благодарность властям Москвы за организацию спортивного мероприятия.

"От лица ребят, сборной хочу поблагодарить вас, правительство Москвы за то, что подарили такой праздник не только нам, но и действительно всей стране. Спасибо большое за то, что вы провели действительно глобальное мероприятие на высочайшем уровне", – сказал защитник команды Антон Шкарин.

Сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу, обыграв в финальном матче команду Японии. Встреча, прошедшая на территории спорткомплекса "Лужники", завершилась со счетом 5:2.

Российские пляжники стали трехкратными чемпионами мира. До этого отечественная команда выигрывала мировое первенство в 2011 и 2013 годах.

ЧМ по пляжному футболу в нынешнем году прошло в нашей стране впервые. Президент ФИФА Джанни Инфантино, который посетил финальный матч турнира, назвал первенство в России лучшим в истории.

