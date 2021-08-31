Собянин поздравил ветеринаров с профессиональным праздником

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Сергей Собянин поздравил московских ветеринаров с профессиональным праздником и поблагодарил их за оказание помощи животным и работу на рынках и ярмарках, где специалисты следят за качеством продуктов.

"Поздравляю ветеринаров с профессиональным праздником! Вы делаете наш город добрее. Чтобы помогать животным, нужно большое сердце", – написал мэр столицы на своей странице "ВКонтакте".

Собянин отметил, что за последние годы в столичных ветклиниках проводится обновление техники – устанавливаются новые томографы, рентгены и УЗИ. Кроме того, для экстренных вызовов отведено 11 спецавтомобилей.

"В два раза увеличили число временных прививочных пунктов для питомцев. Запустили сервис поиска пропавших и найденных животных", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в государственных ветклиниках с 1 сентября стартует акция по чипированию домашних животных. Стоимость процедуры составит 706 рублей с учетом микрочипа.