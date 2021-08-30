Акция по чипированию животных начнется в ветклиниках столицы в сентябре

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В государственных ветклиниках с 1 сентября стартует акция по чипированию домашних животных. Стоимость процедуры составит 706 рублей с учетом микрочипа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе комитета ветеринарии столицы уточнили, что акция продлится один месяц.

Как говорится в материале, наличие электронного микрочипа увеличивает шансы найти питомца, если он потерялся.

С начала текущего года процедуру уже прошли свыше четырех тысяч кошек и собак, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За весь 2020 год московские ветеринарные врачи установили 5,8 тысячи чипов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, чипирование является безболезненной и безопасной процедурой для животного и занимает несколько минут.

"Капсула, содержащая персональный 15-значный номер, вводится под кожу в области холки при помощи одноразового аппликатора. После этого информация о номере чипа вносится в ветеринарную автоматизированную систему, где формируется общая база данных", – говорится в материале.

В Москве поставить чип животному можно во всех 26 государственных ветклиниках. Записаться на прием к ветеринару можно на портале mos.ru, в приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.

Ранее москвичам объяснили, как правильно ездить с питомцами за город. Специалисты комитета ветеринарии столицы рекомендовали приобрести ошейник, капли или спрей от внешних паразитов – клещей, блох, вшей, власоедов.

Во время путешествия на автомобиле, отметили эксперты, нужно установить в салоне оптимально комфортную температуру. В прохладе питомец будет чувствовать себя лучше, но и переохлаждать его не нужно. При длительных поездках необходимо делать остановки, чтобы дать животному подышать свежим воздухом.

