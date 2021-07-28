Ученые выяснили, что собаки хорошо различают ложь

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Ученые из Венского университета выяснили, что собаки умеют определять, обманывает ли их человек. Об этом сообщает Proceedings of the Royal Society B.

Специалисты провели три эксперимента с участием 260 собак разных пород. Перед животными ставили две непрозрачные миски, в одной из которых лежало лакомство. Незнакомые собакам добровольцы подсказывали животным, в какой из мисок лежит еда.

В итоге собаки выбирали указанную миску, получали лакомство и начинали доверять определенному человеку.

На следующем этапе еще один человек перекладывал еду из одной емкости в другую, пока первый доброволец наблюдал за происходящим. Далее процедура повторялась, но уже без его присутствия.

В результате эксперимента удалось установить, что собаки не доверяют советам человека, который не присутствовал при перекладывании угощений. Также животные не доверяли советам людей, которые видели процесс перекладывания, но указывали на пустые миски.

Ранее ученые из Оклендского университета выяснили, что собаки способны испытывать ревность. Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 18 питомцев и их владельцы.