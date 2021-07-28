Ученые выяснили, что собаки хорошо различают ложь

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ученые из Венского университета выяснили, что собаки умеют определять, обманывает ли их человек. Об этом сообщает Proceedings of the Royal Society B.
Специалисты провели три эксперимента с участием 260 собак разных пород. Перед животными ставили две непрозрачные миски, в одной из которых лежало лакомство. Незнакомые собакам добровольцы подсказывали животным, в какой из мисок лежит еда.
В итоге собаки выбирали указанную миску, получали лакомство и начинали доверять определенному человеку.
На следующем этапе еще один человек перекладывал еду из одной емкости в другую, пока первый доброволец наблюдал за происходящим. Далее процедура повторялась, но уже без его присутствия.
В результате эксперимента удалось установить, что собаки не доверяют советам человека, который не присутствовал при перекладывании угощений. Также животные не доверяли советам людей, которые видели процесс перекладывания, но указывали на пустые миски.
Ранее ученые из Оклендского университета выяснили, что собаки способны испытывать ревность. Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 18 питомцев и их владельцы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: