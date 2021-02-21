Ученые рассказали, что собаки видят в зеркале

Фото: ELTE/Rita Lenkei
Венгерские нейрофизологи рассказали, что собаки не узнают себя в зеркале, но при этом умеют отличать свое тело от других объектов и осознавать его границы.
Раньше это считали отличительной чертой человека, приматов и слонов. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports.
"Собаки – пока единственные животные, которые не узнают себя в зеркале, но при этом осознают границы собственного тела", – рассказала зоопсихолог из Будапештского университета Рита Ленкей.
По словам автора исследования, это подтверждает теорию о том, что самосознание состоит из взаимосвязанных навыков, наличие или отсутствие которых определяют условия среды.
К такому выводу ученые пришли в результате эксперимента, в котором просили свою собаку сесть на коврик, на котором лежал мячик или другой произвольный предмет.
Когда животное выполняло эту команду, хозяин требовал максимально быстро принести мячик. В некоторых случаях он специально был прицеплен к ковру.
Соответственно, чтобы принести мяч, собака должна была понимать, что поднять его и принести хозяину вместе с ковриком ей мешало собственно тело.
В результате большинство справилось с этой задачей. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что собаки осознают границы своего тела и учитывают их при планировании действий.
Исследователи не ожидали, что собаки смогут выполнить команду. Они полагали, что понимание границ своего тела неотделимо от возможности узнать себя в зеркале, который собаки лишены.
Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения помогут понять, какие области мозга людей и животных отвечают за самосознание, а также позволят узнать историю эволюции его компонентов.
Португальские ученые из Университета Порту ранее выяснили, что использование наказания при обучении собак негативно сказывается на уровне стресса у животных.
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