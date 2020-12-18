Наказания при дрессировке ухудшают психику собак

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Португальские ученые из Университета Порту выяснили, что использование наказания при обучении собак негативно сказывается на уровне их стресса.
При таком подходе животные ведут себя более напряженно и реже проявляют радость, говорится в статье в научном журнале PLOS One. Также отмечается, что при дрессировке собак очень важно использовать стимул, который будет полезен в их стремлении к обучению.
При этом стимулы могут быть разными, но условно их можно разделить на два: подкрепление и наказание. В первом случае требуемое от собак поведение поощряется угощением, а при непослушании подкрепляющий стимул забирается.
Во втором случае больше внимания уделяется условно "плохому" поведению. Если собака не слушается, ее могут наказать, а если ведет себя хорошо – наоборот. Ученые полагают, что позитивное подкрепление в обучении собак намного эффективнее.
Они провели эксперимент с участием 92 животных, которых разделили на три группы в зависимости от методики дрессировки, а затем собрали образцы слюны. Кроме того, исследователи проанализировали видео с собаками и отметили проявление разного поведения.
Так, они наблюдали за ушами, хвостом, движениями, вокализацией, дыханием и облизываниями. В результате выяснилось, что собаки, которых наказывают при дрессуре чаще отворачиваются от дрессировщика.
Помимо прочего, они припадают к земле, трясутся, облизываются, зевают и скулят – то есть проявляют признаки напряжения и стресса. Также у собак, которых наказывали, уровень кортизола – гормона, который вырабатывается в ответ на стресс – был значительно выше.
Ранее сообщалось, что в Бангкоке собака научилась притворяться раненой. Таким образом она привлекает внимание людей и выпрашивает еду. Бездомное животное при виде прохожих начинает волочить левую заднюю лапу, а когда люди подходят, она встает и начинает крутиться вокруг них.
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