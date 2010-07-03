Собака придумала хитрый способ выпрашивать еду в Таиланде

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В Бангкоке собака научилась притворяться раненой. Таким образом она привлекает внимание людей и выпрашивает еду, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Бездомное животное при виде прохожих начинает волочить левую заднюю лапу. Когда к собаке подходят люди, она встает и начинает крутиться вокруг них.



Местная жительница Тавипорн Чонгплаполкулсэд рассказала, что пес живет возле ее работы и довольно часто проделывает этот трюк.

29 июля стало известно, что в США умерла самая умная собака по кличке Чейзер породы бордер-колли. Она умела распознавать 1022 предмета.