В США умерла самая умная собака в мире

В американском штате Южная Каролина умерла самая умная собака – Чейзер породы бордер-колли. Она знала более тысячи слов. О смерти Чейзер сообщает "Мир 24".

Ее хозяин, бывший психиатр Джон Пилли, разработал уникальную методику дрессировки. Будучи на пенсии, он решил провести эксперимент. Пилли тренировал свою питомицу каждый день по четыре-пять часов. Он показывал Чейзер разные предметы, произносил четко их названия около 40 раз, потом прятал и просил найти.

Пилли использовал для обучения 800 мягких игрушек, 116 шаров, 26 фрисби и разные пластиковые предметы. Собака научилась понимать 1022 слова.

В прошлом году хозяин Чейзер умер, ему было 89 лет. Собакой продолжила заниматься его дочь Бьянка. Она называла работу Джона Пилли "неизведанной территорией в исследованиях когнитивных функций животных".

Чейзер умерла в возрасте 15 лет от естественных причин. Ее похоронили на заднем дворе с другими питомцами семьи.

