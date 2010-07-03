В Великобритании чайка похитила чихуахуа

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Чайка унесла чихуахуа из сада хозяйки в британском городе Пейнтон.

Свидетелем инцидента стал молодой человек хозяйки, который в этот момент развешивал на улице белье.

Как сообщает портал "Мир24" со ссылкой на Devon Live, хозяева так и не смогли найти собаку.

В мае дорожная камера в Лондоне поймала в фокус любопытную чайку, которая села прямо перед объективом и начала крутить головой, наблюдая свое отражение в линзе.