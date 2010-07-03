В Лондоне любопытная птица стала репортером

Фото: twitter.com/@TfLTrafficNews

Обычная дорожная камера в Лондоне поймала в фокус любопытную чайку. Птица села прямо перед объективом и начала крутить головой, наблюдая свое отражение в линзе.

Получившийся видеоролик позабавил сотрудников дорожной службы. Они выложили видео с чайкой в Twitter и подписали: "По многочисленным просьбам, самые последние новости от нашего репортера о дорожной обстановке …".

Шутку подхватили британские СМИ, объяснив, что чайка решила воплотить в жизнь свою мечту стать репортером.

Пользователям всемирной паутины ролик тоже понравился. В Интернете стали появляться различные мемы с забавной птицей.

