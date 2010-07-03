Столичные полицейские спасли оказавшегося на проезжей части лисенка

Полицейские на северо-востоке Москвы спасли оказавшегося на проезжей части лисенка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрия Титова.
Отмечается, что сотрудники полиции обнаружили животное во время службы у храма-часовни на улице Осташковская.
"Сотрудник ДПС остановил поток машин и, подойдя к животному, увидел, что это лисенок. Сотрудники полиции совместно с неравнодушными гражданами подобрали найденыша и поместили его в коробку, после чего связались с волонтерским движением защиты диких животных", – рассказал Титов.
Представитель полиции отметил, что лисенка нашли в Московской области. Он предположил, что зверь мог оказаться на проезжей части из-за стрессовой ситуации. "Возможно, что он пробрался в город, а потом, испугавшись городского шума, от стресса оказался на проезжей части", – допустил он.
На данный момент лисенка доставили в Калужский центр реабилитации диких животных, где ему окажут медицинскую помощь, а после вернут в родную среду обитания.
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