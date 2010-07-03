Пернатые гостьи. Чайки вернулись в Москву после зимовки

Чайки вернулись в Москву после зимовки. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос".
По словам синоптиков, чайки прилетели с зимовки, хотя "еще не со всех озер, прудов и рек столичного региона сошел лед". "В этом году это произошло примерно на неделю раньше обычных сроков", − подчеркнули эксперты.
Отмечается, что пернатые вернулись в столицу так рано, вероятно, из-за теплой погоды, которая установилась в центральной части Европейской России. В Москве мартовские температуры были почти на три градуса выше нормы, уточнили метеорологи. Начало апреля также радует солнечной погодой и умеренным теплом.
Кроме того, москвичам напомнили о народной примете: если чайка прилетела, то вскоре и лед сойдет. Старинное поверье совпадает с прогнозами синоптиков, согласно которым лед на водоемах исчезнет в первой половине следующей недели.
Ранее сообщалось, что в лесах столичного региона после зимней спячки проснулись ежи. Зоолог посоветовала не брать в руки голодных после долгого сна животных. Специалист из МГУ напомнила, что дикие ежи могут укусить и передать людям бешенство или другие заболевания.
Москвичей также предупредили, что они могут столкнуться с дикими лисами прямо в городе. Как отметил зоолог Николай Дроздов, "нашествие" лис закончится примерно через месяц. Столичные власти разрабатывают план борьбы с ростом числа лис.
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