Ученые узнали о способности собак ревновать хозяев

Ученые из Оклендского университета выяснили, что собаки способны испытывать ревность.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 18 питомцев и их владельцы, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Psychological Science.

Добровольцев поместили в два типа комнат: в одной находился флисовый цилиндр, в другой – реалистичная кукла собаки.

Животные, видя, как их хозяин играет с "искусственным питомцем", рычали и выглядели возбужденными, тогда как флисовый конус не вызывал у них никаких эмоций.

Венгерские нейрофизологи ранее рассказали, что собаки не узнают себя в зеркале, но при этом умеют отличать свое тело от других объектов и осознавать его границы.