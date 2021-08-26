Россиянам хотят запретить держать дома неограниченное количество животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство сельского хозяйства РФ готовит нормативно-правовую базу для исполнения закона, запрещающего россиянам держать дома неограниченное количество домашних питомцев. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.
"Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу", – сказал Черкасов.
Он отметил, что гражданам, несоблюдающим данные требования, будет грозить уголовная ответственность.
"Если животные в списке не разрешенных к содержанию в домашних условиях напали или нанесли вред здоровью гражданина – тоже наступает уголовная ответственность", – уточнил депутат.
Ограничения коснутся не только жителей квартир, но и тех, кто проживает в частных домах. Нередко на участках люди держат большое количество животных, которые сильно шумят и мешают соседям.
"Здесь задача подведомственной организации Россельхознадзора и ветслужбы, которая находится под Минсельхозом, такие вещи урегулировать. Из-за отсутствия нормативно-правовой базы этого не происходит", – добавил Черкасов.
Вопрос содержания животных на определенной площади уже прописан в рамках федерального закона, однако нормативно-правовую базу еще не подготовили, отметил Черкасов.
"Они ее обещали подготовить, если не ошибаюсь, до 15 апреля. В итоге до конца весенней сессии мы не увидели эту нормативно-правовую базу", – пояснил депутат.
Затем Минсельхоз РФ должен будет согласовать документы с правительством и направить их в контролирующие органы, заключил Черкасов.
Ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разрабатывали поправки к закону "Об ответственном обращении с животными". С ее помощью они хотели ограничить количество питомцев в каждой российской квартире. Идея возникла из-за многочисленных жалоб петербуржцев на соседей, которые устраивали в своих квартирах едва ли не питомники. Например, житель одного из домов держал на 55 квадратных метрах 62 хаски.
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