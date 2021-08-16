Попов: необходима единая система мониторинга ситуации с безнадзорными животными

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Журналист и ведущий программы "60 минут" Евгений Попов считает необходимым создать комплексную систему, которая помогла бы в решении проблемы с беспризорными животными. Об этом он заявил во время встречи с волонтерами приюта для бездомных собак в районе Солнцево Западного округа столицы.

"Как журналист я знаю, какое беспокойство у людей вызывает проблема безнадзорных животных. Сообщения о стаях бродячих собак не редкость для СМИ и соцсетей. Особенно острым вопрос стал в период пандемии, когда, по сообщениям зоозащитников, многие недобросовестные владельцы буквально выбрасывали своих питомцев на улицу. С одной стороны, важно обезопасить жителей от возможных нападений, а с другой – позаботиться о самих животных, уберечь их от жестокого обращения. Считаю, что в России необходима комплексная система, которая могла бы помочь в решении этой задачи", – заявил Попов.

Журналист отметил, что он с удовольствием принял бы участие в информационных кампаниях, которые помогут популяризировать идеи гуманного обращения с животными.

Как уточнил директор учреждения в районе Солнцево Дмитрий Садов, в год удается пристроить около 60 питомцев из 1 500, которые живут там на данный момент. Он также придерживается позиции, что необходимо изменить мнение людей о таких собаках. По его словам, независимо от возраста каждой из них нужен заботливый хозяин и дом.

Ранее депутат Мосгордумы Кирилл Щитов и член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев провели вебинар, в рамках которого обсудили вопросы содержания домашних животных в столице.

Они пришли к выводу, что на юге Москвы не хватает площадок для выгула собак. Они считают, что нужно делать больше площадок в тех местах, которые удобны местным собачникам. Однако такие площадки не должны мешать остальным жителям. Также, по словам эксперта, следует взять на контроль вопрос строительства новой собачьей площадки на Ясеневом бульваре, которую уже давно хотят видеть местные жители.