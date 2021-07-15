"Жизнь в большом городе": собаки в городе

В этом году в Москве в рамках проекта благоустройства "Мой район" появятся 4 новые площадки для выгула домашних питомцев. Их главное отличие от уже действующих зон в том, что проектировать новые площадки будут исходя из пожеланий владельцев животных, проживающих в каждом конкретном районе.

Куда еще сегодня можно сходить в Москве со своей собакой? Много ли столичных заведений называют себя "дог-френдли"? И как к этому относятся остальные москвичи, у которых нет собак? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".