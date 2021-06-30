"Спорная территория": "капитальная халтура"

В доме № 7, корпус 2 по Голубинской улице начался капитальный ремонт фасада. Но давали ли жители на это согласие? На этот вопрос есть два разных ответа.

Председатель совета дома утверждает, что общее собрание большинством голосов одобрило кандидатуру подрядчика. А некоторые жители впервые слышат об этом и считают, что подписи в протоколе собрания поддельные.

Пока прокуратура занимается этим делом, работы начались, причем не лучшего качества, – возмущаются противники такого ремонта. Об этом – в программе "Спорная территория".