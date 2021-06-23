Организаторы свадеб рассказали, как будут проходить торжества при новых ограничениях

У москвичей, которые в ближайшее время планируют сыграть свадьбу, возникла дополнительная сложность. С 28 июня в столице вступают в силу новые правила посещения заведений общественного питания. Зайти туда смогут только люди с защитой от COVID-19. А значит, свадебные банкеты нужно устраивать в новом формате. Расскажем, как организаторы мероприятий и рестораны отреагировали на новые ограничения.



Зоны, свободные от ковида

Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 28 июня столичный общепит смогут посетить только горожане с прививкой от коронавируса, переболевшие COVID-19 в течение последнего полугода, и люди с отрицательным ПЦР-тестом. В последнем случае результат тестирования будет считаться действительным в течение трех дней. Пройти его нужно в любой из московских лабораторий, которая передает сведения в ЕМИАС, уточнил мэр.

Мэр Москвы подчеркнул, что бумажные справки и сертификаты в заведениях принимать не будут. Подтвердить защиту от COVID-19 посетители смогут предъявлением QR-кода. Его можно будет получить с помощью электронной медкарты, портала mos.ru или ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг и приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также в любой городской поликлинике.

Позже руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк уточнил, что дети до 18 лет смогут попасть внутрь кафе или ресторана с QR-кодом по результатам ПЦР-теста в одной из московских клиник. Он будет действовать 72 часа.

Иностранцы для входа в ресторан должны получить QR-код на mos.ru после ПЦР-тестирования в одной из московских клиник. Посетители, которые прошли вакцинацию в Подмосковье, смогут проходить в заведения общепита с QR-кодом с сайта госуслуг, сообщил Немерюк. Вакцинированные в регионах России граждане смогут посещать "бесковидные" рестораны в Москве, предъявив QR-код с сайта госуслуг.

Разработаны правила и для граждан с противопоказаниями к вакцинации. Они смогут попасть внутрь заведений только после предоставления QR-кода по результатам ПЦР тестирования в столичной клинике. Это же правило действует и для тех, кто переболел бессимптомно и узнал об этом после теста на антитела, сказал глава департамента торговли и услуг города.

По словам Немерюка, QR-коды посетителей сотрудники общепита будут считывать с помощью смартфона или планшета. После сканирования на экране высветятся последние четыре цифры паспорта клиента, их необходимо будет сверить с документом, добавил он.



Свадьбам не быть?

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов заявил Москве 24, что проводить свадьбы в заведениях города в условиях новых ограничений практически невозможно.

"Они вообще проходить не могут. Где вы найдете свадьбу, чтобы на ней было 100% вакцинированных гостей. А приглашать людей по принципу, есть у него прививка или нет, вы же понимаете, что это невозможно", – говорит Миронов.

По мнению эксперта, сейчас рестораны начнут массово отказываться от проведения подобных мероприятий.





Сергей Миронов вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Такие свадьбы сейчас будут проводить на "серых" площадках, где-то за городом, на каких-то выездных мероприятиях. Все просто пройдет мимо ресторанов, мимо касс и налогов.

Миронов напомнил, что несоблюдение ковидных мер грозит ресторанам штрафом до миллиона рублей и закрытием до 90 суток. Проведение свадеб в таких условиях рискованно для заведений, отметил представитель индустрии.



Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис

Пока без паники

Ведущий и организатор свадеб Роман Акимов в беседе с Москвой 24 признался, что новость о введении ограничений в ресторанах напугала некоторых клиентов.

"Но в целом массовой отмены свадебных заказов пока нет. Люди, которые спланировали все даты заранее, продолжают работу в этом направлении. Конечно, кто-то напуган и перенесет торжество. А кто-то, к сожалению, начнет искать лазейки", – говорит Акимов.





Роман Акимов ведущий и организатор свадеб Те, кто запланировал свадьбу на лето, уже потратили деньги. Это специфика индустрии, все работает по предоплате. А в ресторанах это зачастую 100-процентная предоплата. Штрафные санкции могут стать сдерживающим фактором от отказа, есть риск потерять от 50 до 100% заплаченных денег.

С учетом пандемии некоторые организаторы мероприятий внесли в договоры пункт о том, что в случае болезни можно вернуть деньги или перенести торжество на более удобную для всех дату, отметил Акимов. В этой ситуации не страдают заказчики, а бизнес не теряет заказы, говорит представитель индустрии.

Для ресторанов в нынешней ситуации главной задачей остается обеспечение проверки QR-кодов гостей, подчеркнул эксперт. Гостей свадебных торжеств он призывает в любом случае не пренебрегать противоковидными мерами и соблюдать безопасное расстояние.

Организатор свадеб Евгения Лейбман рассказала Москве 24, что к намеченным на лето торжествам подготовка стартовала минимум три месяца назад. Ситуация с новыми ограничениями осложняется и тем, что на это время пришелся свадебный бум, говорит она.

"Он случился по трем причинам. Во-первых, прошлый год был високосным, многие пары из суеверий не стали жениться. Во-вторых, из тех, кто планировал свадьбу в прошлом году, многие перенесли торжества на это лето. В-третьих, к ним добавились пары, которые запланировали мероприятие в этом году", – говорит Лейбман.





Евгений Лейбман организатор свадеб Есть надежда, что большинство людей начнут активно прививаться, ситуация станет легче.

При организации свадьбы в новых условиях меры должны коснуться не только гостей, но и всех подрядчиков, сказала организатор мероприятий.

"У каждого, кого туда приглашают, а это и артисты, и фотографы, и видеографы, у всей команды должны быть прививки и тесты", – подчеркнула Лейбман.

В качестве альтернативы ресторанам пока есть возможность арендовать лофт или шатер с привлечением туда кейтеринга, продолжает эксперт. На них введенные ограничения пока не распространяются, говорит она. Но многие уже заплатили за бронирование ресторана, и в случае переноса мероприятия заведение вряд ли вернет деньги назад, указывает организатор свадеб.

По словам собеседницы Москвы 24, роста стоимости торжеств на фоне ограничений не ожидается. Однако возможны дополнительные расходы на организацию ПЦР-тестирования гостей торжества, отметила она.

